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Есть только один человек, который несет ответственность: Сунак о заявлении Путина о “войне против РФ”

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

За незаконную и неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины ответственен только президент России Владимир Путин.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Так британский премьер отреагировал на заявление кремлевского диктатора на параде в Москве о “войне против России”.

— Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Совершаемые преступления ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны, — подчеркнул Сунак.

Он отметил, что Лондон остается непоколебимым в поддержке народа Украины в этой агрессии:

– Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать.

Напомним, что 9 мая на параде в Москве Путин заявил о якобы развязанной против России войне. Он подчеркнул, что “целью противника” России является ее развал. Президент РФ обвинил Запад, что тот якобы “утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю”.

Источник: The Telegraph
Война в Украине, Великобритания, Владимир Путин, Ріші Сунак
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