Есть только один человек, который несет ответственность: Сунак о заявлении Путина о “войне против РФ”
За незаконную и неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины ответственен только президент России Владимир Путин.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Так британский премьер отреагировал на заявление кремлевского диктатора на параде в Москве о “войне против России”.
— Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Совершаемые преступления ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны, — подчеркнул Сунак.
Он отметил, что Лондон остается непоколебимым в поддержке народа Украины в этой агрессии:
– Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать.
Напомним, что 9 мая на параде в Москве Путин заявил о якобы развязанной против России войне. Он подчеркнул, что “целью противника” России является ее развал. Президент РФ обвинил Запад, что тот якобы “утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю”.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников