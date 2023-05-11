База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
База Национальной полиции насчитывает уже более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.
По его словам, в Нацполиции создана подсистема Военный преступник, куда все подразделения вносят данные о российских солдатах, которые совершали преступления на территории Украины.
— В целом эта база уже насчитывает более 200 тыс. россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. Как по мне, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, которые расследуют военные преступления, — сказал Небытов.
Он отметил, что полиция Киевщины внесла в соответствующую подсистему данные о более 5,6 тыс. человек.
Сейчас в процессуальном порядке полицейские Киевской области установили 21 военнослужащего РФ, которые уже привлекаются к уголовной ответственности.
Андрей Небытов выразил убеждение, что постепенно все российские преступники будут привлечены к ответственности.
Фото: Андрей Небытов
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