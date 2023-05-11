Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов

Андрій Нєбитов

База Национальной полиции насчитывает уже более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в Нацполиции создана подсистема Военный преступник, куда все подразделения вносят данные о российских солдатах, которые совершали преступления на территории Украины.

— В целом эта база уже насчитывает более 200 тыс. россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. Как по мне, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, которые расследуют военные преступления, — сказал Небытов.

Он отметил, что полиция Киевщины внесла в соответствующую подсистему данные о более 5,6 тыс. человек.

Сейчас в процессуальном порядке полицейские Киевской области установили 21 военнослужащего РФ, которые уже привлекаются к уголовной ответственности.

Андрей Небытов выразил убеждение, что постепенно все российские преступники будут привлечены к ответственности.

Читайте также
Какие военные преступления РФ больше всего запомнились украинцам
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов

Фото: Андрей Небытов

Источник: Укринформ
Война в Украине, Військові злочини, Нацполиция, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная воздушная тревога и контратака ВСУ под Бахмутом: 442-й день войны
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
В НАТО считают, что РФ попытается мобилизовать больше россиян для войны против Украины
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
Подготовка продолжается, но условий еще нет: генерал Бундесвера о контрнаступлении ВСУ
Війна в Україні
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ – СМИ
В'ячеслав Богуслаєв
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (10.05.2023)
База Нацполиции насчитывает более 200 тыс. россиян, которые совершали военные преступления в Украине – Небытов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь