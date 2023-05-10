Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
СБУ идентифицировала трех человек, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации “ДНР” и двое его подчиненных.
Указано, что еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков. Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на юге.
Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили “военным комендантом” в одном из поселков Баштанского района. По его приказу россияне похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.
— Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи, — говорится в сообщении.
Таким образом захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушении законов и обычаев войны).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников