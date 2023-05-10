Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области

Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Фото: СБУ

СБУ идентифицировала трех человек, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации “ДНР” и двое его подчиненных.

Указано, что еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков. Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на юге.

Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили “военным комендантом” в одном из поселков Баштанского района. По его приказу россияне похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.

Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области

— Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи, — говорится в сообщении.

Таким образом захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушении законов и обычаев войны).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Читайте также
Почти 60 депутатам Думы РФ грозит пожизненное из-за признания “Л/ДНР” – СБУ
Дума РФ

Источник: СБУ
Война в Украине, Николаевская область, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Слишком рано радоваться – Игнат о высоких показателях сбивания российских ракет
Збита 9 травня над Києвом ракета
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 10.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
В Кремле побоялись вывести на парад больше бронетехники – разведка Британии
Парад на Червоній площі в Москві 9 травня 2023, танк Т-34
В Пентагоне подтвердили сбивание Кинжала украинскими военными из Patriot
ракета Кинджал
ВСУ за сутки сожгли почти два десятка вражеских ББМ: потери РФ на 10 мая
Знищена техніка Росії
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Не сдался врагу ценой жизни: история бойца Нацгвардии, убитого в плену
Полон
Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии
Чарльз III
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь