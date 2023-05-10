Били и удерживали в антисанитарии. СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые создали пыточную в Николаевской области

СБУ идентифицировала трех человек, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации “ДНР” и двое его подчиненных.

Указано, что еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков. Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на юге.

Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили “военным комендантом” в одном из поселков Баштанского района. По его приказу россияне похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.

— Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи, — говорится в сообщении.

Таким образом захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушении законов и обычаев войны).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Источник : СБУ

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