Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты

Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон может передать ВСУ, используются с украинскими самолетами.

Об этом заявил военный эксперт Антон Михненко в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что вопрос об оснащении наших самолетов ракетами Storm Shadow обсуждался еще в прошлом году.

— Наши самолеты, например Су-24М, могут быть использованы, чтобы нести эти крылатые ракеты. Чем интересна эта ракета, что в нее вносятся кординаты и маршрут до вылета. То есть информация хранится на ракете, а не на борту самолета, поэтому есть возможность ее интеграции в украинскую авиацию, — указывает эксперт.

Михненко отметил, что у производителя Storm Shadow есть опыт интеграции этих ракет на различные самолеты западного образца, поэтому можно попробовать установить их и на украинские самолеты.

Он также напомнил, что ранее были адаптированы американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM для истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

The Washington Post сообщало, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Читайте также
Чем британские ракеты Storm Shadow отличаются от ATACMS: ответ эксперта
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты

Источник: телемарафон

Великобритания, Ракета, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Способен обнаружить цель на расстоянии до 1 тыс. км: что известно о ракетном комплексе THAAD
Комплекс THAAD
Чем британские ракеты Storm Shadow отличаются от ATACMS: ответ эксперта
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Найденные в Польше обломки — от российской ракеты Х-55: предварительные выводы экспертов
Ракета
В Черном море дежурит 17 кораблей РФ – ВМС ВСУ
Кораблі РФ
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
ATACMS
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (10.05.2023)
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (10.05.2023)
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (10.05.2023)
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (10.05.2023)
Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь