Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты
Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон может передать ВСУ, используются с украинскими самолетами.
Об этом заявил военный эксперт Антон Михненко в эфире телемарафона Единые новости.
Он отметил, что вопрос об оснащении наших самолетов ракетами Storm Shadow обсуждался еще в прошлом году.
— Наши самолеты, например Су-24М, могут быть использованы, чтобы нести эти крылатые ракеты. Чем интересна эта ракета, что в нее вносятся кординаты и маршрут до вылета. То есть информация хранится на ракете, а не на борту самолета, поэтому есть возможность ее интеграции в украинскую авиацию, — указывает эксперт.
Михненко отметил, что у производителя Storm Shadow есть опыт интеграции этих ракет на различные самолеты западного образца, поэтому можно попробовать установить их и на украинские самолеты.
Он также напомнил, что ранее были адаптированы американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM для истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.
The Washington Post сообщало, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.
Источник: телемарафон
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников