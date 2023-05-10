Эксперт рассказал, можно ли установить ракеты Storm Shadow на украинские самолеты

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон может передать ВСУ, используются с украинскими самолетами.

Об этом заявил военный эксперт Антон Михненко в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что вопрос об оснащении наших самолетов ракетами Storm Shadow обсуждался еще в прошлом году.

— Наши самолеты, например Су-24М, могут быть использованы, чтобы нести эти крылатые ракеты. Чем интересна эта ракета, что в нее вносятся кординаты и маршрут до вылета. То есть информация хранится на ракете, а не на борту самолета, поэтому есть возможность ее интеграции в украинскую авиацию, — указывает эксперт.

Михненко отметил, что у производителя Storm Shadow есть опыт интеграции этих ракет на различные самолеты западного образца, поэтому можно попробовать установить их и на украинские самолеты.

Он также напомнил, что ранее были адаптированы американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM для истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

The Washington Post сообщало, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Источник: телемарафон

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