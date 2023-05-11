Французские правоохранители начали следствие по гибели журналиста AFP в Украине

Французские правоохранители начали расследование военных преступлений в связи с гибелью журналиста Agence France-Presse Армана Сольдена в Украине.

Об этом сообщила антитеррористическая прокуратура Франции.

Отмечается, что 32-летний Арман Сольден погиб, когда он и его коллеги из AFP попали под обстрел Градов во вторник. Они находились вместе с украинскими войсками у Часового Яра на Востоке Украины.

Французским расследованием будет заниматься Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечности (OCLCH), следственное подразделение, специализирующееся на преступлениях против человечности и преступлениях на почве ненависти. Оно будет пытаться установить точные обстоятельства гибели Сольдена, заявили в прокуратуре, пишет издание.

По данным правозащитных групп, смерть Сольдена стала по меньшей мере 11-м случаем гибели журналистов, операторов или водителей медиа-команд с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Фото: soldinarman

Источник : AFP

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