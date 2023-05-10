Конкурс 20 млн за БпЛА на Красной площади продлен – Владимир Яценко

Конкурс Посади беспилотник на Красной площади и получи 20 млн грн продолжается, поскольку из-за сильного встречного ветра и присутствия лидеров других государств точно выполнить его условия во время парада 9 мая было невозможно.

Об этом написал на своей странице в Facebook разработчик БпЛА Довбуш Т10 Владимир Яценко, который инициировал соревнования дронов, чтобы проверить максимальные возможности вражеского ПВО.

— Красная площадь, 20 млн. Промежуточные результаты конкурса. Учитывая то, что диктатор Путин прикрылся “живым щитом” руководителей других государств, точно выполнить условия конкурса было невозможно. Два самолета выполнили задание с измененным конечным местом назначения. На видео, которое публикуют российские телеграм каналы, хорошо видно, что самолет движется по круговой траектории — это режим LOITER конца маршрута. Второй самолет направил на площадь возле Министерства обороны. Очень важно было проверить боеспособность вражеского ПВО в максимальной комплектации. Результат для них неутешительный — 2:0 в нашу пользу. Скажу откровенно, погода очень мешала: на первой половине маршрута телеметрия фиксировала встречный ветер 12-14 м/с, что более чем вдвое сокращало возможности самолетов по дальности. Итак, учитывая эти обстоятельства, я решил продолжить конкурс. Первый, кто выполнит задание, получит 20 млн. SHOW MUST GO ON, — написал Яценко.

Напомним, 9 мая российские телеграмм-каналы сообщили о трех БпЛА, которые во время парада следовали в Москву. Первый был сбит под Калугой, второй направлялся прямо в штаб-квартиру Службы внешней разведки и был посажен на территории Битцевского леса. Третий, зафиксированный на видео, посадили в Ломоносовском районе Москвы, на Вернадском проспекте, недалеко от Красной площади.

Перед этим в начале апреля производитель дронов Довбуш Т10 Владимир Яценко пообещал премию в размере 20 млн грн разработчику БпЛА, чей аппарат сможет приземлиться 9 мая на Красной площади в Москве.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.