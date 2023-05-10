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Валентина Летяк, редактор ленты

На правобережной Херсонщине только 10% полей пригодны к обработке — глава ОВА

Поле
Фото: Pixabay

Учитывая степень заминированности правобережья Херсонской области, только 10% земель пригодны для обработки.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей.

— 10% полей на правобережной Херсонщине пригодны к обработке, — подчеркнул он.

Прокудин также упомянул о частых случаях подрыва сельскохозяйственной техники на российских минах, в том числе и сегодня.

— В Бериславском районе произошел очередной случай подрыва трактора на мине. Мужчина выполнял полевые работы вблизи села Дмитренка. Хотя трактор сгорел, мужчина чудом отделался царапинами. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили, — рассказал глава области.

По его словам, РФ продолжает обстреливать правый берег, в частности сегодня российская авиация снова атаковала Кизомыс и Станислав, предварительно — без пострадавших, но последствия еще выясняются.

Накануне, 9 мая, российские оккупанты также обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате атаки уничтожен фельдшерский пункт, однако люди, к счастью, не пострадали.

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Аграрии, Война в Украине, Земля, Російська агресія, Сільське господарство, Херсонская область
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