На правобережной Херсонщине только 10% полей пригодны к обработке — глава ОВА
Учитывая степень заминированности правобережья Херсонской области, только 10% земель пригодны для обработки.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей.
— 10% полей на правобережной Херсонщине пригодны к обработке, — подчеркнул он.
Прокудин также упомянул о частых случаях подрыва сельскохозяйственной техники на российских минах, в том числе и сегодня.
— В Бериславском районе произошел очередной случай подрыва трактора на мине. Мужчина выполнял полевые работы вблизи села Дмитренка. Хотя трактор сгорел, мужчина чудом отделался царапинами. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили, — рассказал глава области.
По его словам, РФ продолжает обстреливать правый берег, в частности сегодня российская авиация снова атаковала Кизомыс и Станислав, предварительно — без пострадавших, но последствия еще выясняются.
Накануне, 9 мая, российские оккупанты также обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате атаки уничтожен фельдшерский пункт, однако люди, к счастью, не пострадали.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников