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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Запорожье РФ заблокировала выплаты зарплат работниками оккупационных администраций – ЦНС

На Запорожье РФ заблокировала выплаты зарплат работниками оккупационных администраций – ЦНС
Фото: УНИАН

Россия прекратила выплаты заработной платы оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Задолженность по заработной плате в российской “военно-гражданской администрации” временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяца. Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими препятствиями, — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Россияне решили не платить зарплаты своим “администрациям” ввиду развития ситуации на фронте.

Напомним, что люди, которых оккупанты “эвакуировали” из Токмака Запорожской области в Бердянск, жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели.

Война в Украине, Запорожская область, Заробітна плата
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