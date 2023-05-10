Нет воды и света: “эвакуированные” оккупантами жители Токмака жалуются на ужасающие условия
Среди “эвакуированных” из временно захваченного Токмака Запорожской области жителей в Бердянск растет недовольство.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
– В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок “эвакуированным” гражданам возвращаться обратно в город Токмак, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Так, в Энергодаре, захватчики полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь АР Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников