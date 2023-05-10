Оккупантам горячо: на Запорожье сразу на трех направлениях раздаются взрывы

В Запорожском направлении громко.

Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.

– На Запорожском направлении оккупантам горячо. Ждем подробностей от Генштаба, — написал в Telegram городской голова Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что в Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск. А в Генштабе информировали, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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