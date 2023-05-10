Оккупантам горячо: на Запорожье сразу на трех направлениях раздаются взрывы
В Запорожском направлении громко.
Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.
– На Запорожском направлении оккупантам горячо. Ждем подробностей от Генштаба, — написал в Telegram городской голова Иван Федоров.
Ранее сообщалось, что в Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск. А в Генштабе информировали, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников