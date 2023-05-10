Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Украина Срочно
Срочно
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оккупантам горячо: на Запорожье сразу на трех направлениях раздаются взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В Запорожском направлении громко.

Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака.

– На Запорожском направлении оккупантам горячо. Ждем подробностей от Генштаба, — написал в Telegram городской голова Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что в Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск. А в Генштабе информировали, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Экономист рассказал, что надо сделать, чтобы перекрыть РФ лазейки для обхода санкций
Санкції проти Рос
Кулеба призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как последнее
Дмитро Кулеба
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Оккупантам горячо: на Запорожье сразу на трех направлениях раздаются взрывы
Из-за сложной ситуации на поле боя. Залужный не приехал на встречу военкомитета НАТО
Валерій Залужний
Не такой уж и быстрый: что известно о ракетном комплексе Кинжал и его характеристики
рк кинжал
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (10.05.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь