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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ не интересует эффективность ударов – ISW о ракетной атаке в ночь на 9 мая

Обстріл Києва 9 травня 2023
Фото: МВД

Российские войска больше сосредоточены на поддержании серии регулярных ракетных ударов, чем на их эффективности.

К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав ракетную атаку РФ в ночь на 9 мая.

Тогда россияне выпустили по украинским населенным пунктам восемь ракет типа Калибр и 17 ракет Х-101/Х-555.

Все, кроме двух ракет воздушного базирования, украинская противовоздушная оборона сбила.

Еще тремя ракетами типа С-300 оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

После этого Минобороны России отчиталось, что войска РФ “нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели”.

В Институте изучения войны считают, что после неудачных обстрелов критической инфраструктуры Украины в России решили продолжать ракетные удары в меньшем масштабе, лишь бы они были регулярными, хоть и неэффективными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ
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