РФ не интересует эффективность ударов – ISW о ракетной атаке в ночь на 9 мая
Российские войска больше сосредоточены на поддержании серии регулярных ракетных ударов, чем на их эффективности.
К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав ракетную атаку РФ в ночь на 9 мая.
Тогда россияне выпустили по украинским населенным пунктам восемь ракет типа Калибр и 17 ракет Х-101/Х-555.
Все, кроме двух ракет воздушного базирования, украинская противовоздушная оборона сбила.
Еще тремя ракетами типа С-300 оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Краматорске и Константиновке Донецкой области.
После этого Минобороны России отчиталось, что войска РФ “нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели”.
В Институте изучения войны считают, что после неудачных обстрелов критической инфраструктуры Украины в России решили продолжать ракетные удары в меньшем масштабе, лишь бы они были регулярными, хоть и неэффективными.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников