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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

РФ создала “значительные оборонительные рубежи” для отражения контрнаступления ВСУ — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не недооценивать силы российской армии в Украине.

По его словам, оккупанты создали “значительные оборонительные рубежи” для отражения контрнаступления ВСУ.

– Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статическая долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ, – сказал Столтенберг в интервью CNN.

Совсем недавно Столтенберг сообщил, что страны НАТО уже поставили Украине 98% обещанной помощи.

Речь идет о 1 550 бронемашинах, 230 танках, мобильных спутниковых системах и огромных объемах боеприпасов и амуниции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Російська агресія
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