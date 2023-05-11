Решение уже на рабочем уровне: Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты для Украины

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 10 мая.

Он сообщил, что международный блок Украины очень активно и в деталях работает с партнерами ради новых оборонных пакетов для Украины.

— Новые решения — уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и движения на земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы все это обсуждали. И ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что каждый день присутствия оккупанта на территории Украины является соблазном для него думать, будто ему что-то удастся.

— Ничего ему не удастся! Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю — на всю европейскую землю. Мы это сделаем! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли — нигде тирания не будет царить, — сказал он.

Президент Украины поблагодарил лидеров-партнеров и все государства-партнеры, кто помогает Украине укреплять силу и делать украинскую оборону еще активнее.

Глава государства добавил, что имел сегодня совещание с членами правительства по программам восстановления украинской территории и жизни после боевых действий и войны в целом.

— Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них — в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все то, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала, — сказал он.

Зеленский напомнил, что в течение мая планируется доработать конкретные пункты указанных государственных программ, и уже в июне ожидается выход на “практическую работу с партнерами” по установленным планам. Это будет касаться как восстановления критических систем, так и “стратегической трансформации” Украины.

— Уверен, наш проект восстановления даст толчок для развития как минимум всему нашему региону — вслед за Украиной, и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной. Именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе — максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество, — сказал он.

Украинский лидер говорит, что Украина шаг за шагом реализует программы по восстановлению государства.

— В частности, сегодня заработал государственный сервис еВідновлення. Это поддержка людей, которые нуждаются в ремонте домов или квартир после повреждений войной. Уже за этот день имеем значительное количество заявок в Дії. В целом речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении тех наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи — это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен, — сказал он.

Президент добавил, что следующим шагом ожидается возмещение за утраченное жилье.

Владимир Зеленский также рассказал, что разговаривал с украинскими командующими и руководителями разведки.

— Ситуация на передовой — очевидный первый приоритет, — сказал он.

Глава государства также сообщил, что подписал новые указы о награждении защитников Украины государственными наградами. Туда вошли воины из таких подразделений, как в частности, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, 14-я, 28-я, 53-я, 59-я и 72-я отдельные механизированные бригады. 3-я отдельная штурмовая бригада, 27-я реактивная артиллерийская бригада, 112-я отдельная бригада ТРО, 67-й отдельный стрелковый батальон, 65-й военный мобильный госпиталь.

Президент отметил, что речь идет о наградах для воинов с Лиманского направления, Бахмута, Часов Яра, Авдеевского и Шахтерского направления.

В общем, указами президента были отмечены 266 защитников и защитниц Украины.

Источник : Офис президента

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