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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Санкции до сих пор действовали в ограниченном режиме. РФ удалось наладить производство оружия — эксперт

Санкции до сих пор действовали в ограниченном режиме. РФ удалось наладить производство оружия — эксперт
Фото: Depositphotos

России удалось наладить производство в условиях западных санкций, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Это он сказал в интервью агентству Укринформ.

По его словам, по определенным позициям РФ даже увеличивает количество производства, но у нее растет критический дефицит различных комплектующих. Речь идет о двигателях ВК-2500, микрочипах, подшипниках, каучуке.

— Теперь все будет зависеть от того, насколько международное сообщество сможет создать систему международного контроля соблюдения санкций. Это очень-очень важно! И фактически сейчас весь мир встал перед такой дилеммой, а можно ли вообще санкции вводить и соблюдать, можно это делать или нет, — сказал он.

Бадрак подчеркнул, что санкции до сих пор действовали в ограниченном режиме, хотя появились и мощные сигналы, что они действуют. Недавно РФ засекретила падение добычи нефти, что означает, что санкции все же действуют во всех сферах.

В 2023 году эксперты прогнозируют падение добычи нефти на 24%. Эксперт отметил, что этот момент для нас важен, ведь нефть и газ позволяли России покупать оружие.

Он также предположил, что Россия может взяться за страны, с которыми раньше торговала, такие, как Мьянма и страны Африки.

— Из таких стран Россия берет старую технику: например, в Беларуси она уже на 70% опустошила все хранилища, склады боеприпасов, техники — все выгребла. Но если говорить о новой технике, то вот еще один пример — Курганмашзавод в России фактически признал, что не может производить БМП-2 и предлагает вроде бы новую технику, легкий 18-тонный танк Спрут со 125 мм пушкой, — рассказывает Бадрак.

И добавил, что специалисты, которые его проанализировали, говорят, что это фактически тяжелая БМП, что-то между танком и БМП. Он незащищен, имеет алюминиевую броню — фактически, такую же броню, как БМП-3, которые очень легко жгли украинские защитники простыми гранатометами старого образца.

Как говорят специалисты, заметил он, если такая машина сталкивается с чем-то, более мощным, чем крупнокалиберный пулемет, то она может быть легко выведена из строя.

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Санкції проти Рос

Источник: Укринформ
Война в Украине, Россия, Санкції проти Росії
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