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США не будут предоставлять Украине дальнобойные ракеты в случае соответствующего решения Британии — СМИ

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять ракеты дальнего радиуса действия Украине, поскольку такая поставка запланирована Великобританией.

Об этом пишет Politico.

Указано, что Лондон намерен отправить Украине ракеты с дальностью действия 300 км. Это такая же дальность, как и у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон ранее отказался передать Киеву.

Один из американских чиновников заявил, что “наша политика в отношении ATACMS не изменилась”. Вместо этого он заверил, что США будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

— Вероятность того, что британские ракеты будут направлены в Украину, заставила команду президента Джо Байдена вздохнуть с облегчением, по словам многих американских чиновников, которые говорили с изданием NatSec Daily. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили Украине ATACMS, — пишет издание.

Ранее The Washington Post сообщило, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Так, в объявлении о закупках, опубликованном 2 мая Международным фондом поддержки Украины (IFU), куда входит группа стран северной Европы, Минобороны Великобритании попросило “выразить заинтересованность” в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 км.

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Источник: Politico
Великобритания, Ракета, США, Украина
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