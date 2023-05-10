США не будут предоставлять Украине дальнобойные ракеты в случае соответствующего решения Британии — СМИ
Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять ракеты дальнего радиуса действия Украине, поскольку такая поставка запланирована Великобританией.
Об этом пишет Politico.
Указано, что Лондон намерен отправить Украине ракеты с дальностью действия 300 км. Это такая же дальность, как и у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон ранее отказался передать Киеву.
Один из американских чиновников заявил, что “наша политика в отношении ATACMS не изменилась”. Вместо этого он заверил, что США будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.
— Вероятность того, что британские ракеты будут направлены в Украину, заставила команду президента Джо Байдена вздохнуть с облегчением, по словам многих американских чиновников, которые говорили с изданием NatSec Daily. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили Украине ATACMS, — пишет издание.
Ранее The Washington Post сообщило, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.
Так, в объявлении о закупках, опубликованном 2 мая Международным фондом поддержки Украины (IFU), куда входит группа стран северной Европы, Минобороны Великобритании попросило “выразить заинтересованность” в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 км.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников