США не будут предоставлять Украине дальнобойные ракеты в случае соответствующего решения Британии — СМИ

Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять ракеты дальнего радиуса действия Украине, поскольку такая поставка запланирована Великобританией.

Об этом пишет Politico.

Указано, что Лондон намерен отправить Украине ракеты с дальностью действия 300 км. Это такая же дальность, как и у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон ранее отказался передать Киеву.

Один из американских чиновников заявил, что “наша политика в отношении ATACMS не изменилась”. Вместо этого он заверил, что США будут продолжать предоставлять средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

— Вероятность того, что британские ракеты будут направлены в Украину, заставила команду президента Джо Байдена вздохнуть с облегчением, по словам многих американских чиновников, которые говорили с изданием NatSec Daily. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили Украине ATACMS, — пишет издание.

Ранее The Washington Post сообщило, что Великобритания, вероятно, готова прислать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Так, в объявлении о закупках, опубликованном 2 мая Международным фондом поддержки Украины (IFU), куда входит группа стран северной Европы, Минобороны Великобритании попросило “выразить заинтересованность” в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 км.

Источник : Politico

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