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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ночью вероятны заморозки. Какой будет погода 11 мая

погода, весна
Фото: Pixabay

1 мая днем температура воздуха составит +13…+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке +9…+11 градусов.

Ночью 11 мая дождей в Украине не предвидится, будет сухо и ясно.

В восточных областях, местами в центральных и на севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные дожди. В южной части и на западе — без существенных осадков.

В Киеве 11 мая ночью — ясно, завтра днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя. Температура воздуха ночью +5 градусов, завтра днем +15 градусов.

погода

Фото: Наталия Диденко

Завершение недели: пятница, суббота, воскресенье — будет примечательно прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы. Температура воздуха на выходных повысится наконец в большинстве областей Украины и составит +17…+22 градуса.

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Источник: Наталия Диденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Киеве, Погода в Україні, Прогноз погоды
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Константин Мельников
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