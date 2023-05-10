Слишком рано радоваться – Игнат о высоких показателях сбивания российских ракет

Высокий показатель сбивания вражеских целей при последних обстрелах Украины нельзя считать устойчивой тенденцией.

Так достаточно осторожно о результатах украинских военных отзывается спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, даже несмотря на то, что при последних массированных ракетных обстрелах показатель сбивания был более 90%, в следующий раз результат может составить 30 или 40%.

Ведь все будет зависеть от того, что и куда будут запускать россияне, и будут ли там нужные средства.

Например, на днях на Юге во время одной атаки прошли все четыре запущенные российские крылатые ракеты, а в ночь на 9 мая силы противовоздушной обороны смогли сбить все восемь.

– Настойчивой и тяжелой работой военные приобрели значительный опыт, совершенствуются мобильные огневые группы, увеличивается наличие и номенклатура западного вооружения. Но очень радоваться рано, потому что мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей, – отмечает Юрий Игнат.

Поэтому, отмечает пресс-секретарь Воздушных сил, чтобы защитить всю Украину, нужно еще много современных систем.

Отметим, что в ночь на 9 мая украинские защитники сбили 23 из 25 крылатых ракет (92% сбивания), 8 мая – все 35 дронов-камикадзе типа Shahed (100% сбивания), 1 мая – 15 из 18 ракет (83% сбивания), а 28 апреля – 21 из 23 ракет (91% сбивания).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : BBC Украина

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