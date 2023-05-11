Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что важной частью российской пропаганды являются попытки унизить Вооруженные силы Украины, и таких попыток становится тем больше, чем чаще Кремль терпит поражения на фронте.

Об этом он написал в своем Twitter.

Политик отметил, что с начала вторжения РФ в Украину российская пропаганда пыталась опорочить ВСУ, и что для Кремля это было важной частью войны.

– Анализ этого направления говорит о том, что Россия усиливает такой вектор в ответ на события на передовой, – написал он.

Жарин привел пример, что усиление такой пропаганды в последние месяцы “стало реакцией на успехи украинской армии, в частности атаки в оккупированном Россией Крыму, боевые действия вокруг Энергодара или контрнаступление в Бахмуте”.

По его мнению, эта пропаганда рассчитана на подрыв боевого духа украинцев и должна “нейтрализовать невыгодные для России успехи украинских защитников”.

– Усилия России показывают, насколько важны информационные операции в этой войне, – отмечает представитель спецслужб Польши.

Напомним, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29.

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