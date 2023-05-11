Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что важной частью российской пропаганды являются попытки унизить Вооруженные силы Украины, и таких попыток становится тем больше, чем чаще Кремль терпит поражения на фронте.
Об этом он написал в своем Twitter.
Политик отметил, что с начала вторжения РФ в Украину российская пропаганда пыталась опорочить ВСУ, и что для Кремля это было важной частью войны.
– Анализ этого направления говорит о том, что Россия усиливает такой вектор в ответ на события на передовой, – написал он.
Жарин привел пример, что усиление такой пропаганды в последние месяцы “стало реакцией на успехи украинской армии, в частности атаки в оккупированном Россией Крыму, боевые действия вокруг Энергодара или контрнаступление в Бахмуте”.
По его мнению, эта пропаганда рассчитана на подрыв боевого духа украинцев и должна “нейтрализовать невыгодные для России успехи украинских защитников”.
– Усилия России показывают, насколько важны информационные операции в этой войне, – отмечает представитель спецслужб Польши.
Напомним, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов