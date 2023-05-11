Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что важной частью российской пропаганды являются попытки унизить Вооруженные силы Украины, и таких попыток становится тем больше, чем чаще Кремль терпит поражения на фронте.

Об этом он написал в своем Twitter.  

Политик отметил, что с начала вторжения РФ в Украину российская пропаганда пыталась опорочить ВСУ, и что для Кремля это было важной частью войны.

– Анализ этого направления говорит о том, что Россия усиливает такой вектор в ответ на события на передовой, – написал он.

Жарин привел пример, что усиление такой пропаганды в последние месяцы “стало реакцией на успехи украинской армии, в частности атаки в оккупированном Россией Крыму, боевые действия вокруг Энергодара или контрнаступление в Бахмуте”.

По его мнению, эта пропаганда рассчитана на подрыв боевого духа украинцев и должна “нейтрализовать невыгодные для России успехи украинских защитников”.

– Усилия России показывают, насколько важны информационные операции в этой войне, – отмечает представитель спецслужб Польши.

Напомним, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29.

Читайте также
Польша предлагает создать на своей территории “академию HIMARS” – Блащак
Маріуш Блащак

Война в Украине, ВСУ, Польша, Российская пропаганда
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЗРК Куб: что известно о комплексах, которые Чехия передаст Украине
Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
Куда ВСУ смогут достать ракетами Storm Shadow: в США обнародовали карту
Ракети Storm Shadow
Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить обсуждение зерновой сделки
зерновий коридор зерно
Штурмовик L-159: характеристики самолета, о поставке которого Украине заговорил президент Чехии
Штурмовик L-159 ALCA
Для контрнаступления Украина получила оружия более чем на $30 млрд — Bloomberg
Українські військові та Caesar
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Чем больше РФ терпит поражения на фронте, тем больше усиливает пропаганду против ВСУ – Жарин
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь