Для контрнаступления Украина получила оружия более чем на $30 млрд — Bloomberg

Для контрнаступления Силы обороны Украины получили вооружение на более чем $30 млрд. Это больше, чем любой член НАТО, кроме США, тратит на оружие за год.

Об этом пишет Bloomberg.

Указано, что для достижения успеха Украине нужно будет провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Мало кто из военных в мире имеет необходимую для этого подготовку.

Так, это означает координацию действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого вооружения, которое Украина от союзников получила с декабря.

Военные аналитики считают, что успех Украины будет зависеть от факторов, которые выходят далеко за рамки вооружения и включают подготовку, разведку и умение противостоять авиации РФ, которая превосходит украинскую.

— Если Украина сможет достичь лишь незначительных успехов, это может привести к очередному тупику и усилению давления на Киев, чтобы заставить его отказаться от возвращения захваченных территорий в рамках соглашения о прекращении огня, — добавляет Bloomberg.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление начнется мгновенно, когда все будет готово.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.