Михаил Жирохов, Военный эксперт
Михаил Жирохов, Военный эксперт
Эффективная и тяжелая в перехвате: что известно о ракете Х-31
За все время полномасштабной войны РФ неоднократно использовала различные виды ракет: противорадиолокационные, баллистические, крылатые, противокорабельные и тому подобное.
Обычно противорадиолокационные ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС.
Также такие ракеты могут наводиться на другие источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи. Довольно часто враг применяет ракету Х-31.
Что известно о ракете Х-31, в чем ее особенности и каковы технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.
Х-31: что известно о ракете
Х-31 (по классификации НАТО — AS-17 Krypton) — советская тактическая управляемая ракета класса воздух-земля средней дальности, которая запускается с самолетов-истребителей МиГ-29 и Су-27.
Также Х-31 может применяться с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31.
Х-31 имеет несколько вариантов:
- Противокорабельный — ракета Х-31А. Предназначена для вооружения самолетов фронтовой авиации, может применяться в любое время суток при любых погодных условиях. Оснащена кумулятивно-фугасной боевой частью весом 94 кг. Дальность стрельбы составляет 10-70 км.
- Противорадиолокационный — ракета Х-31П. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом 87 кг.
Дальность стрельбы — 15-110 км.
- Х-31ПД — модификация Х-31П, но здесь увеличена дальность пуска до 180-250 км и мощность БЧ на 15% (до 110 кг).
Ракеты Х-31П и X-31A — серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным воздушно-реактивным двигателем, который придает им высокую скорость на всей траектории полета.
Авиационная тактическая ракета Х-31 предназначена:
- для уничтожения морских надводных целей, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов;
- для уничтожения радиолокационных средств противника.
— Х-31 — противорадиолокационная ракета. Это некий советский аналог американской HARM. Сейчас ракета Х-31 активно используется россиянами во время налетов тактической авиации. Она используется с самолетов типа Су-34, — отмечает военный эксперт Михаил Жирохов.
Эксперт добавляет, Х-31 применяют на прифронтовых территориях, ракета наводится на радиолокационное излучение действующей станции.
Тактика использования Х-31: сначала враг запускает дроны, которые замечает украинская система ПВО, а затем запускают Х-31 по нашим радиолокационным станциям.
— Россияне довольно часто используют Х-31 и Х-59. Например, во время массированных ракетных атак. Х-31 может применяться несколько раз в неделю, — добавляет эксперт.
Перехватить Х-31 очень трудно, поскольку ракета работает на большие расстояния.
— Наши военные научились бороться с Х-31. Они включают радиолокационные станции на короткое время, чтобы ракета не успела захватить сигнал, — говорит Жирохов.
Технические характеристики
Характеристики ракеты Х-31П:
- Минимальная дальность пуска — 15 км.
- Максимальная дальность пуска — 110 км.
- Вероятное отклонение — 5-8 м.
- Скорость самолетов-носителей ракеты Х-31П — 650-1250 км/ч.
- Максимальная высота применения — 15 км.
- Средняя скорость полета — 600-700 м/с.
- Длина ракеты — 4700 мм.
- Диаметр — 360 мм.
- Масса БЧ — 87 кг.
Характеристики ракеты Х-31А:
- Минимальная дальность пуска — 7,5 км.
- Максимальная дальность пуска — 70 км.
- Вероятное отклонение — 5-7 м.
- Максимальная высота применения — 15 км.
- Средняя скорость полета — 600-700 м/с.
- Длина ракеты — 4700 мм.
- Диаметр — 360 мм.
- Масса БЧ — 94 кг.
Носимыми ракетами типа Х-31 могут быть Су-17, Су-24М, Су-27 к-2, Су-27ИБ, Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-27М, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35, Як-141 и другие.
Фото из открытых источников
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов