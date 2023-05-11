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Михаил Жирохов, Военный эксперт

Эффективная и тяжелая в перехвате: что известно о ракете Х-31

Ракета Х-31

За все время полномасштабной войны РФ неоднократно использовала различные виды ракет: противорадиолокационные, баллистические, крылатые, противокорабельные и тому подобное.

Обычно противорадиолокационные ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС.

Также такие ракеты могут наводиться на другие источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи. Довольно часто враг применяет ракету Х-31.

Что известно о ракете Х-31, в чем ее особенности и каковы технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.

Х-31: что известно о ракете

Х-31 (по классификации НАТО — AS-17 Krypton) — советская тактическая управляемая ракета класса воздух-земля средней дальности, которая запускается с самолетов-истребителей МиГ-29 и Су-27.

Также Х-31 может применяться с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Х-31 имеет несколько вариантов:

  • Противокорабельный — ракета Х-31А. Предназначена для вооружения самолетов фронтовой авиации, может применяться в любое время суток при любых погодных условиях. Оснащена кумулятивно-фугасной боевой частью весом 94 кг. Дальность стрельбы составляет 10-70 км.
  • Противорадиолокационный — ракета Х-31П. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом 87 кг.
    Дальность стрельбы — 15-110 км.
  • Х-31ПД — модификация Х-31П, но здесь увеличена дальность пуска до 180-250 км и мощность БЧ на 15% (до 110 кг).

Ракеты Х-31П и X-31A — серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным воздушно-реактивным двигателем, который придает им высокую скорость на всей траектории полета.

Авиационная тактическая ракета Х-31 предназначена:

  • для уничтожения морских надводных целей, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов;
  • для уничтожения радиолокационных средств противника.

— Х-31 — противорадиолокационная ракета. Это некий советский аналог американской HARM. Сейчас ракета Х-31 активно используется россиянами во время налетов тактической авиации. Она используется с самолетов типа Су-34, — отмечает военный эксперт Михаил Жирохов.

Эксперт добавляет, Х-31 применяют на прифронтовых территориях, ракета наводится на радиолокационное излучение действующей станции.

Тактика использования Х-31: сначала враг запускает дроны, которые замечает украинская система ПВО, а затем запускают Х-31 по нашим радиолокационным станциям.

— Россияне довольно часто используют Х-31 и Х-59. Например, во время массированных ракетных атак. Х-31 может применяться несколько раз в неделю, — добавляет эксперт.

Перехватить Х-31 очень трудно, поскольку ракета работает на большие расстояния.

— Наши военные научились бороться с Х-31. Они включают радиолокационные станции на короткое время, чтобы ракета не успела захватить сигнал, — говорит Жирохов.

Технические характеристики

Характеристики ракеты Х-31П:

  • Минимальная дальность пуска — 15 км.
  • Максимальная дальность пуска — 110 км.
  • Вероятное отклонение — 5-8 м.
  • Скорость самолетов-носителей ракеты Х-31П — 650-1250 км/ч.
  • Максимальная высота применения — 15 км.
  • Средняя скорость полета — 600-700 м/с.
  • Длина ракеты — 4700 мм.
  • Диаметр — 360 мм.
  • Масса БЧ — 87 кг.

Характеристики ракеты Х-31А:

  • Минимальная дальность пуска — 7,5 км.
  • Максимальная дальность пуска — 70 км.
  • Вероятное отклонение — 5-7 м.
  • Максимальная высота применения — 15 км.
  • Средняя скорость полета — 600-700 м/с.
  • Длина ракеты — 4700 мм.
  • Диаметр — 360 мм.
  • Масса БЧ — 94 кг.

Носимыми ракетами типа Х-31 могут быть Су-17, Су-24М, Су-27 к-2, Су-27ИБ, Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-27М, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35, Як-141 и другие.

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Фото из открытых источников

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