Х-25: что известно о советской ракете и ее технических характеристиках

Украинские военные активно используют не только современное зарубежное вооружение, но и старые советские типы оружия. Одним из таких являются легкие тактические ракеты Х-25.

Факты ICTV узнавали, что известно о ракете Х-25, каковы ее особенности и технические характеристики.

Х-25: что известно о ракете

По словам украинского военного эксперта и историка Михаила Жирохова, Х-25 — это советская ракета, которая была разработана в 1980-х годах и начала применяться во время войны в Афганистане.

— Ракета имеет небольшую дальность для ударов и нуждается в подсветке с земли. То есть лазерное наведение, — говорит Жирохов.

Х-25 — семейство советских легких ракет класса воздух-земля с модульной системой наведения и дальностью действия до 10 км. Создана она на базе ракеты класса воздух-воздух Х-66 — первая ракета в Советском Союзе для тактической авиации.

Однако на практике использование Х-66 оказалось затруднительным, поскольку самолет-носитель должен был пикировать к цели. Версия ракеты с радиокомандным наведением Х-23 была впервые испытана в 1968 году, но у нее были проблемы с системой наведения.

Поэтому в 1971 году началась работа над версией с полуактивной лазерной ГСН, которой и стала Х-25. Испытания начались в 1974 году, а в 1975 году Х-25 поступила в производство.

Оригинальная Х-25 поступила на вооружение советских ВВС в 1973-1975 годах. Ею оснащали самолеты МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М. Позже ее начали использовать на МиГ-21, МиГ-29, Су-17/20/22, Су-24, Су-25 и Су-27. Также носителями Х-25 могут выступать вертолеты Камов Ка-50.

Ракета Х-25 имеет несколько вариантов:

Х-25МП — противорадиолокационный вариант с дальность действия до 40 км. Ракета может быть установлена на МиГ-23/27, Су-17/22, Су-24 и Су-25.

Х-25 — оригинальный вариант с лазерным наведением.

Х-25МЛ — полуактивное лазерное наведение с боевой частью, которая может пробить стенку из бетона толщиной в метр.

Х-25МА — активная радиолокационная система наведения, впервые предложенная на экспорт в 1999 году.

Х-25МТ — с телевизионным наведением.

Х-25МТП — инфракрасный вариант наведения Х-25мт.

Х-25МС — со спутниковой навигацией (GPS или ГЛОНАСС).

В общем Х-25 предназначена для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций, надводных кораблей и тому подобное.

Семейство Х-25 имеет осколочно-фугасную боевую часть массой от 89,6 кг до 140 кг (в зависимости от модификации), вес от 299 кг до 315 кг, длину от 370,5 см до 435,5 см, диаметр 27,5 см, размах крыльев 75,5 см.

Как используют ракету Х-25

По словам эксперта, ракета использовалась очень мало из-за небольшого радиуса действия.

— Поскольку для точного удара по цели самолету нужно входить в зону действия ПВО противника, использование ракеты Х-25 не имело особого смысла, поэтому ее быстро сняли с основного вооружения, — добавляет Жирохов.

Военный эксперт добавляет, что в России Х-25 даже не приняли на вооружение, а в Украине хоть и приняли, но до 2014 года не использовали.

— Поскольку война на Донбассе требовала наличия управляемого вооружения, то Х-25 вернули и начали отрабатывать использование на самолетах Су-25 и Су-24. С началом полномасштабного вторжения, судя по фото и видео, ВСУ использует ракету Х-25, — говорит Жирохов.

Сейчас ракету Х-25 применяют редко, поскольку российская воздушная система достаточно мощная, чтобы бороться с такими ракетами.

— Россияне не применяют Х-25, они используют более современную модель Х-29Т с телевизионным или полуактивным наведением, — добавляет эксперт.

Технические характеристики Х-25

Длина: 3 570 мм

Размах крыльев: 755 мм

Масса боевой части: 136 кг

Двигатель: ракетный твердотопливный

Система управления: автопилот с лазерной головкой самонаведения

Максимальная скорость: 2 520 км/ч

Максимальная дальность пуска: до 10 км

Минимальная дальность пуска: 3 км

Время управляемого полета: 25 сек

Диапазон высот применения: от 500 до 4 000 м

Диаметр вероятного отклонения: 6,4 м

Фото: Википедия

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.