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На Киевщине не опознаны более 190 тел и 281 человек считается пропавшим без вести — Небытов

Андрій Нєбитов
Фото: УНИАН

В Киевской области после деоккупации весной 2022 года пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек, сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в интервью Укринформу.

По его словам, за этот год правоохранители обнаружили 1 374 тела погибших, 717 из них, согласно данным экспертиз, были убиты из огнестрельного оружия.

— К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшим без вести считается 281 человек, — добавил он.

Также, как отметил Небытов, на Киевщине выявлено 15 мест массового захоронения людей и установлено три места пыток.

Киевская область была освобождена от российских войск 2 апреля 2022 года, больше месяца под оккупацией находились 15 общин Вышгородского, Бучанского и Броварского районов.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укринформ
Война в Украине, Військові злочини, Киевская область, Нацполиция, Російська агресія
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