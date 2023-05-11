На Киевщине не опознаны более 190 тел и 281 человек считается пропавшим без вести — Небытов
В Киевской области после деоккупации весной 2022 года пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек, сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в интервью Укринформу.
По его словам, за этот год правоохранители обнаружили 1 374 тела погибших, 717 из них, согласно данным экспертиз, были убиты из огнестрельного оружия.
— К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшим без вести считается 281 человек, — добавил он.
Также, как отметил Небытов, на Киевщине выявлено 15 мест массового захоронения людей и установлено три места пыток.
Киевская область была освобождена от российских войск 2 апреля 2022 года, больше месяца под оккупацией находились 15 общин Вышгородского, Бучанского и Броварского районов.
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