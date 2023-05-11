Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Если бы Украине предоставили боевые самолеты F-16, то у США не осталось бы ресурсов на поставку другой важной для контрнаступления техники.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил полковник и спикер Объединенного комитета начальников штабов Дэйв Батлер.

– Я могу немного поговорить об этом, как американец, не от имени международного сообщества. Нам выделено определенное количество ресурсов на Украину, а F-16 очень дорогие. У россиян – более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность обеспечить украинцев таким же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам позволило наше правительство на данный момент, — говорит он.

Кроме того, Батлер подчеркнул, если бы США начали поставлять Украине F-16, это было бы настолько дорого, что лишило бы ресурсов на другое оружие.

Читайте также
Почему Украине нужно больше артиллерии, а не F-16
французький винищувач Dassault Rafale

— Мы бы не смогли дать то, что Украине нужно сейчас: ПВО, ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды, Abrams на подходе и т.д. Вместо этого мы бы потратили все наши ресурсы на очень сложный технически, дорогой в обслуживании, дорогой в эксплуатации F-16. На самом деле это взвешивание одного и другого. В этом случае, наверное, в полном объеме не все может быть (одновременно. – Ред.), – заметил полковник.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Літаки, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
РФ сложно защищаться от контратак ВСУ в районе Бахмута – ISW о провале оккупантов
Російські військові
Зеленский верит, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
Зеленский рассказал, почему ВСУ пока не начинают контрнаступление
Володимир Зеленський
Только в апреле Минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч зэков – разведка Британии
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь