Не хватило бы ресурсов на другую технику: американские военные о предоставлении Украине F-16

Если бы Украине предоставили боевые самолеты F-16, то у США не осталось бы ресурсов на поставку другой важной для контрнаступления техники.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил полковник и спикер Объединенного комитета начальников штабов Дэйв Батлер.

– Я могу немного поговорить об этом, как американец, не от имени международного сообщества. Нам выделено определенное количество ресурсов на Украину, а F-16 очень дорогие. У россиян – более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность обеспечить украинцев таким же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам позволило наше правительство на данный момент, — говорит он.

Кроме того, Батлер подчеркнул, если бы США начали поставлять Украине F-16, это было бы настолько дорого, что лишило бы ресурсов на другое оружие.

— Мы бы не смогли дать то, что Украине нужно сейчас: ПВО, ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды, Abrams на подходе и т.д. Вместо этого мы бы потратили все наши ресурсы на очень сложный технически, дорогой в обслуживании, дорогой в эксплуатации F-16. На самом деле это взвешивание одного и другого. В этом случае, наверное, в полном объеме не все может быть (одновременно. – Ред.), – заметил полковник.

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