Во время тревоги в Краматорске прозвучали взрывы

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.

Смотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на онлайн карте на Фактах ICTV.

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