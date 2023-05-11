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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время тревоги в Краматорске прозвучали взрывы

Во время тревоги в Краматорске прозвучали взрывы
Фото: Depositphotos

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в городе.

Смотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на онлайн карте на Фактах ICTV.

Взрыв, Краматорск
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Константин Мельников
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