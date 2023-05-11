Опасаются контрнаступления. На Юге враг распыляет усилия на несколько направлений
Руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты волнуются перед контрнаступлением ВСУ и, не понимая, откуда ожидать основного удара, распыляют усилия на несколько направлений.
Об этом она рассказала в национальном телемарафоне Единые новости.
– Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское, – сказала она.
По словам Гуменюк, на Херсонском направлении ситуация достаточно напряженная, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов, хоть и чувствуют оттеснение со стороны Сил обороны, а также “стараются занимать позиции очень осторожно, потому что чувствуют себя неспокойно в этой полосе, над которой мы работаем”.
– Очень плотно проводят минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для Сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейший суходол. Таким образом они (захватчики, — Ред.) пытаются защититься, – отметила пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что эвакуация захватчиками мирного населения на этих направлениях является “подтверждением, что они пытаются обустроить тот самый рубеж обороны, на который имеют определенные надежды”.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов