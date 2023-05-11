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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Опасаются контрнаступления. На Юге враг распыляет усилия на несколько направлений

Опасаются контрнаступления. На Юге враг распыляет усилия на несколько направлений
Фото: Генштаб ВСУ

Руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты волнуются перед контрнаступлением ВСУ и, не понимая, откуда ожидать основного удара, распыляют усилия на несколько направлений.

Об этом она рассказала в национальном телемарафоне Единые новости.

– Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское, – сказала она.

По словам Гуменюк, на Херсонском направлении ситуация достаточно напряженная, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов, хоть и чувствуют оттеснение со стороны Сил обороны, а также “стараются занимать позиции очень осторожно, потому что чувствуют себя неспокойно в этой полосе, над которой мы работаем”.

– Очень плотно проводят минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для Сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейший суходол. Таким образом они (захватчики, — Ред.) пытаются защититься, – отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что эвакуация захватчиками мирного населения на этих направлениях является “подтверждением, что они пытаются обустроить тот самый рубеж обороны, на который имеют определенные надежды”.

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