РФ должна перестать использовать голод как оружие: Госдеп призвал продлить зерновое соглашение

Госдеп США опубликовал заявление, в котором отметил важность продления Черноморской зерновой инициативы.

Отмечается, что нужно расширить соглашение, чтобы в порты в Черном море заходило больше судов, экспортирующих продовольствие.

В свою очередь, глава ведомства Энтони Блинкен призвал Кремль прекратить использовать голод как оружие в войне против Украины.

— Миру не нужно напоминать Москве каждые несколько недель, чтобы она перестала использовать голод людей как оружие в их войне против Украины, — заявил Блинкен.

Напомним, что в Турции состоялась встреча заместителей глав МИД Украины, России, Турции и представителей ООН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца.

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