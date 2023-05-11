РФ должна перестать использовать голод как оружие: Госдеп призвал продлить зерновое соглашение
Госдеп США опубликовал заявление, в котором отметил важность продления Черноморской зерновой инициативы.
Отмечается, что нужно расширить соглашение, чтобы в порты в Черном море заходило больше судов, экспортирующих продовольствие.
В свою очередь, глава ведомства Энтони Блинкен призвал Кремль прекратить использовать голод как оружие в войне против Украины.
— Миру не нужно напоминать Москве каждые несколько недель, чтобы она перестала использовать голод людей как оружие в их войне против Украины, — заявил Блинкен.
Напомним, что в Турции состоялась встреча заместителей глав МИД Украины, России, Турции и представителей ООН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой вскоре истекает, может быть продлена еще на два месяца.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников