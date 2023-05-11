Потери РФ приближаются к 200 тысячам: ВСУ за сутки ликвидировали 610 оккупантов

Украинские военные за сутки ликвидировали ориентировочно 610 российских оккупантов.

К 442-му дню полномасштабной войны потери РФ составляют уже почти 197 тысяч.

Потери РФ на 11 мая 2023

личного состава – около 196 920 (+610),

танков ‒ 3 740 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7 287 (+12),

артиллерийских систем – 3 053 (+14),

реактивных систем залпового огня – 557 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 310 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 627 (+3),

крылатых ракет ‒ 970,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 984 (+10),

специальной техники – 391 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.