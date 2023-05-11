Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ приближаются к 200 тысячам: ВСУ за сутки ликвидировали 610 оккупантов
Украинские военные за сутки ликвидировали ориентировочно 610 российских оккупантов.
К 442-му дню полномасштабной войны потери РФ составляют уже почти 197 тысяч.
Потери РФ на 11 мая 2023
- личного состава – около 196 920 (+610),
- танков ‒ 3 740 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 287 (+12),
- артиллерийских систем – 3 053 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 557 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 310 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 627 (+3),
- крылатых ракет ‒ 970,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 984 (+10),
- специальной техники – 391 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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