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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ приближаются к 200 тысячам: ВСУ за сутки ликвидировали 610 оккупантов

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные за сутки ликвидировали ориентировочно 610 российских оккупантов.

К 442-му дню полномасштабной войны потери РФ составляют уже почти 197 тысяч.

Потери РФ на 11 мая 2023

  • личного состава – около 196 920 (+610),
  • танков ‒ 3 740 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 287 (+12),
  • артиллерийских систем – 3 053 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 557 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 310 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 627 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 970,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 984 (+10),
  • специальной техники – 391 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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Константин Мельников
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