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С выдуманной историей о якобы атаке дронов на Кремль россияне попали в штангу – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что атака беспилотниками на Кремль была организована самой же Россией. В то же время цель вымышленной истории не достигнута.

Об этом он сказал в интервью BBC.

— Нет, понятно, что мы за этим не стояли. И они, как говорят футболисты, попали в штангу с этой выдуманной историей, потому что как оно долетело прямо в Кремль из Украины, как так, что у них не работает ПВО совсем, и как, что оно зацепилось за шпиль, — отметил Зеленский.

Президент указал, что целью этой якобы атаки было желание РФ нанести “ответные удары”.

— Они поняли, что уже серьезно мир реагирует, когда они бьют по гражданскому населению. И они ищут постоянно оправдания таким действиям. Вы помните, было много убитых людей в Умани. Было много убито людей в Херсоне. И совсем не военных, кстати, — добавил он.

По мнению Зеленского, “удар” организовала сама РФ, однако даже для их внутреннего общества это не сработало, ведь не поверили даже российские пропагандисты.

В ночь на 4 мая два беспилотника атаковали Кремль. Россия сразу же обвинила Украину в этом, назвав “покушением на Путина”.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что целью Киева является освобождение оккупированных Россией территорий, а не Москва.

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Источник: BBC Украина
Безпілотники, Война в Украине, Владимир Зеленский, Кремль
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