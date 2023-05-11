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Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются

Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются
Фото: Depositphotos

На вопрос о количестве погибших украинских военных президент Владимир Зеленский ответил, что Украина фиксирует каждого человека, погибшего во время полномасштабной войны.

Об этом он сказал в интервью для вещателей, являющихся членами Eurovision News, в частности BBC.

– Есть информация, которой мы делимся, это наше общее решение. У нас все фиксируется, для нас каждый человек важен. И есть все цифры, и есть, к сожалению, жертвы, к сожалению, есть смерти, и, к сожалению, есть раненые. Нам не все равно, сколько людей ранено, сколько погибло. Мы понимаем количество пленных, мы понимаем всех людей, которых сегодня с нами нет. Есть соответствующее решение государства, мы будем следовать этому решению, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский верит, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года.

Армия, Война в Украине, Владимир Зеленский, українські військові, Украинская армия
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