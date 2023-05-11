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Зеленский ответил, волнуется ли он по поводу реакции РФ на контрнаступление

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что не волнуется относительно того, как Россия может ответить на украинское контрнаступление.

Об этом он сказал BBC.

— Мы уже прошли через все их реакции. Я думаю, что чем успешнее будет наше контрнаступление, тем больше им придется думать об их внутренней политике, — отметил президент.

По его словам, Украина понимает, что будут делать россияне, но “самое главное — это делать соответствующие шаги вперед, недопущение стагнации на поле боя”.

Зеленский также подчеркнул важность соответствующих действий и на международных площадках. Он указал на необходимость объединяться ради изоляции России.

— И тогда их общество разберется, в чем проблема, и будет разбираться со своим руководством. Эта война должна стать их проблемой. А точно не нашей. Не тех людей, которые ни к кому не приходили с войной, — добавил глава Украины.

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Источник: BBC Украина
Война в Украине, Владимир Зеленский, Россия
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