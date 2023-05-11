Зеленский ответил, волнуется ли он по поводу реакции РФ на контрнаступление

Президент Владимир Зеленский заявил, что не волнуется относительно того, как Россия может ответить на украинское контрнаступление.

Об этом он сказал BBC.

— Мы уже прошли через все их реакции. Я думаю, что чем успешнее будет наше контрнаступление, тем больше им придется думать об их внутренней политике, — отметил президент.

По его словам, Украина понимает, что будут делать россияне, но “самое главное — это делать соответствующие шаги вперед, недопущение стагнации на поле боя”.

Зеленский также подчеркнул важность соответствующих действий и на международных площадках. Он указал на необходимость объединяться ради изоляции России.

— И тогда их общество разберется, в чем проблема, и будет разбираться со своим руководством. Эта война должна стать их проблемой. А точно не нашей. Не тех людей, которые ни к кому не приходили с войной, — добавил глава Украины.

Источник : BBC Украина

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