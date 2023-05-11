Зеленский ответил, сможет ли Украина освободить все оккупированные территории после контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нельзя с уверенностью сказать, удастся ли Украине полностью восстановить суверенитет после контрнаступления.

Об этом он сказал BBC.

Зеленский затруднился ответить, считает ли он ожидания Запада относительно контрнаступления слишком высокими.

— У меня подход очень простой. Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное, — отметил президент.

По его словам, пока нельзя сказать, куда конкретно Украина дойдет в контрнаступательных действиях, ведь есть много разных шагов. В то же время президент уверен, что ВСУ достигнут “соответствующего результата”.

— Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война, — подчернул Зеленский.

У украинского лидера также спросили, что можно считать “соответствующими результатами”.

— Идти вперед. Нет — замороженному конфликту. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет — повторению Минских соглашений. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет — тому, чтобы у нас часть территории была под оккупацией Российской Федерации, потому что это, опять же, их расчет. Им очень выгодно, чтобы был замороженный конфликт, — добавил он.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года.

Источник : BBC Украина

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