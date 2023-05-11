Зеленский верит, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года
Президент Владимир Зеленский отверг опасения относительно потери Киевом поддержки после выборов президента США в 2024 году. По его словам, к тому времени Украина уже может победить.
Об этом он сказал в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.
Зеленский отметил, что Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.
— Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы. — Ред.). Я верю, что к тому времени мы победим, — сказал он.
Выборы в Штатах запланированы на ноябрь 2024 года.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет сохранить поддержку союзников после президентских выборов в США 2024 года.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников