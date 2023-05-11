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Зеленский верит, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года

Зеленский верит, что Украина может победить в войне до выборов в США 2024 года
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отверг опасения относительно потери Киевом поддержки после выборов президента США в 2024 году. По его словам, к тому времени Украина уже может победить.

Об этом он сказал в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

Зеленский отметил, что Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

— Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы. — Ред.). Я верю, что к тому времени мы победим, — сказал он.

Выборы в Штатах запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет сохранить поддержку союзников после президентских выборов в США 2024 года.

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Источник: BBC
Война в Украине, Владимир Зеленский, Підтримка України, США
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