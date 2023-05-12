Удивительное достижение: Forbes считает, что перед контрнаступлением ВСУ уничтожают ПВО России

Украинские Вооруженные силы в преддверии контрнаступления, вероятно, сумели ограничить эффективность российских систем ПВО.

Об этом пишет издание Forbes.

Издание называет это более удивительным достижением ВСУ, чем успешное сбивание российской гиперзвуковой ракеты Кинжал.

Как Украина, так и РФ, используют системы ПВО для защиты своих наземных сил от приближающихся ракет и авиаударов.

— Однако украинцам удалось систематически уничтожать российские средства ПВО, которые русские с трудом смогли заменить. Это может сыграть большую роль в предстоящем контрнаступлении, позволив украинцам потенциально контролировать воздушное пространство над Украиной, — пишет Forbes.

По данным издания, российские военные располагают “впечатляющим набором систем ПВО”, причем некоторые из их новейших систем способны поражать очень сложные ракетные комплексы.

Согласно российской военной доктрине, батальонная тактическая группа (БТГ) содержит один взвод ПВО, включающий 2 зенитно-артиллерийские установки 9А34М2 Стрела-10 и 2 зенитно-артиллерийские установки 2С6М Тунгуска (или аналогичные системы). Зенитная установка 91А34М2 Стрела-10 имеет дальность стрельбы до 10 км и несет 4 управляемые зенитные ракеты 9М33. Тунгуска 2S6M имеет более мощную броню и несет 8 управляемых зенитных ракет 9M311, а также 30-мм пушку для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами.

— Маловероятно, что русские смогли оснастить все свои подразделения этими системами и были вынуждены полагаться на старые советские системы для многих своих БТГ; эта тенденция прослеживается на многих платформах их техники, — пишет издание.

Старое советское оборудование более восприимчиво к помехам, которые создают украинцы, что нарушает способность радиолокационной системы обнаруживать и нацеливать самолеты. Кроме того, российская техника менее бронирована и менее мобильна, что облегчает украинцам их обнаружение и уничтожение.

— Несмотря на это, российские системы ПВО доказали свою эффективность в 2014 году во время войны в Крыму. Эти системы быстро закрыли воздушное пространство в Крыму и вокруг него для украинских сил, хотя точное количество сбитых украинских самолетов неизвестно. По сообщениям, русские также предоставили средства противовоздушной обороны повстанческим группам на Донбассе, которые сбили рейс MH117 авиакомпании Malaysia Airline, — пишет Forbes.

На протяжении полномасштабного вторжения РФ ни одна из сторон не смогла добиться превосходства в воздухе, указывает Forbes.

Особенно, когда боевые действия сконцентрировалась на Донбассе, обе стороны смогли создать довольно мощную сеть ПВО, которая ограничивала воздушные операции.

Таким образом, сухопутные войска не могли получить поддержку с воздуха или другую авиационную помощь. Эти системы, будучи эффективными против самолетов, были лишь частично эффективны против ракет и беспилотников. Хотя украинцы смогли перехватить некоторые ракеты и беспилотники Shahed-136, их часть все же достигала целей.

Как пишет Forbes, украинцы систематически наносят удары по российским системам ПВО с самого начала полномасштабного вторжения России. Ссылаясь на данные Oryx, издание пишет, что в начале вторжения было большое количество российских потерь, а после первых попыток Росси прорваться, количество уничтоженных российских систем ПВО оставалось довольно постоянным.

— 130 уничтоженных систем составят значительную часть российских средств ПВО в Украине. Маловероятно, что Россия имеет возможность заменить эти потери современным оборудованием ПВО, вынужденная полагаться на устаревшее советское оборудование, — пишет Forbes.

По данным издания, Украина также понесла значительные потери в своих системах ПВО, потеряв 103 системы.

— Почти все эти системы были советского производства, и большая часть из них относится к началу войны. Кроме того, у них заканчиваются боеприпасы, большая часть которых производится Россией. Однако возможности украинской ПВО расширяются за счет помощи НАТО, включая ракетную систему Patriot, которая, как сообщается, сбила ракету Кинжал, — говорится в материале.

Как отмечается в статье, существенным показателем упадка российских систем ПВО является включение ракет Hydra-70 в недавний пакет военной помощи Украине от США.

Пакет помощи включал в себя оборудование, которое, как ожидается, будет использовано в контрнаступлении, в частности, значительное количество боеприпасов, таких как стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, ракеты TOW и ракеты для HIMARS.

Ракеты Hydra-70 — это ракеты класса “воздух-поверхность”, которые обычно используются на борту американских вертолетов и самолетов для обеспечения ближней авиационной поддержки.

— Хотя есть некоторые предположения, что эти ракеты могут быть использованы на беспилотниках или наземных транспортных средствах, более вероятно, что они будут использоваться для поддержки возрождающихся украинских воздушных подразделений в обеспечении ближней авиационной поддержки, — пишет издание.

Forbes указывает, что российско-украинская война является “примером роли технологий на современном поле боя”.

Ранее ожидалось, что воздушные битвы будут иметь решающее значение в войне. Впрочем, средства ПВО сыграли большую роль в отказе обеих сторон использовать воздушное пространство.

Издание резюмирует, что по мере того, как продолжается война, новые возможности украинской ПВО, предоставленные НАТО, в сочетании с уничтожением российских средств ПВО, могут привести к тому, что украинцы откроют свое воздушное пространство в контексте грядущего контрнаступления.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Источник : Forbes

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