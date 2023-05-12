Игнат “притушил эйфорию” по поводу 90% сбивания ракет и объяснил, что означает показатель

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал материал Associated Press о способности Украины перехватывать 90-100% вражеских ракет.

В эфире телемарафона Единые новости он сказал, что уже “пригасил эйфорию”, которой нельзя болеть в этом вопросе.

— 90% ракет мы сбиваем, скажем во время атаки на Киев, или шахедов. Мы говорим 90% относительно того вооружения, которое мы можем сбивать. Если мы говорим о крылатых ракетах калибра X-101, X-55, или те же самые шахеты. Здесь достигается процент сбивания этих средств около 75%-80%, может быть 90%, а в какую-то атаку и 100%. Но это далеко касается не всех средств поражения врага, — сказал Игнат.

Он добавил, что Россия в своем арсенале имеет ракеты Х-22, которые украинские Воздушные силы сегодня еще не сбивают, ракеты Х-31, ракеты Оникс, те же С-300 и тому подобное. А также управляемые авиабомбы и самолеты, которые их запускают.

По его словам, это не входит в проценты, поэтому к этому надо относиться осторожно. Игнат подчеркнул, что показатель в 90% — это то, что мы можем поражать.

Он отметил, что объяснил это, потому что создается впечатление, что ПВО Украины уже на 90% эффективное. Но, как подчеркнул Игнат, к сожалению, это не так и Украине нужно усиливаться, ведь основу ПВО до сих пор составляют старые советские системы.

О способности Украины перехватывать 90-100% ракет написало агентство Associated Press. Командир бригады воздушного командования Центр, полковник с позывным Гранит заявил, что в первые месяцы полномасштабной войны Украина перехватывала около 50% российских ракет.

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