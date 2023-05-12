Российским военным дают отпуска только за деньги – перехват

Оккупант сетует на то, что нужно заплатить 100 тысяч рублей, чтобы уйти в отпуск. Кроме того, он говорит, что не понимает дальнейшего развития событий на фронте.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват ГУР МО Украины.

Российский военный утверждает, что оккупанты идут в отпуск по одному, но только за деньги.

— Будем надеяться. Дадут, так дадут, не дадут — так дальше будем здесь умирать. Надоел уже этот цирк. “Зеленку” будем ждать, а там будем думать, — сказал захватчик.

Также оккупант рассказал, что не понимает, как дальше будут развиваться события на фронте.

— Я не знаю, когда они закончат (войну. — Ред.). Они либо переговорами будут завершать, либо реально ядерным оружием. Ну, если ядерным оружием, то ты представляешь, если они даже где-то там ударят… и до нас может еще дойти. Да и Путин тоже… Я не знаю, зачем он вообще туда полез (в Украину. — Ред.), он со своей землей не может справиться, — отметил он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.