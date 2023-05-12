Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб

В Ставропольском крае начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

— Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у большинства тех, кто подписал контракт отсутствует мотивация для участия в войне. В то же время оккупанты стремятся заработать денег.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки ликвидировали ориентировочно 650 российских оккупантов.

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