Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб

Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Фото: Getty Images

В Ставропольском крае начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

— Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у большинства тех, кто подписал контракт отсутствует мотивация для участия в войне. В то же время оккупанты стремятся заработать денег.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки ликвидировали ориентировочно 650 российских оккупантов.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Правительство ЮАР уверяет, что не утверждало поставок оружия России
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Премьер-министр Литвы призвала отказаться от табу в поставках Украине оружия
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
”Хлопок” в Луганске: местные жители сообщают о взрывах
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Боятся ударов и пакуют чемоданы: Гуменюк о ситуации в Крыму
Керченський міст, Кримський міст
Зеленский: Оккупанты внутренне готовы к поражению, мысленно они уже проиграли войну
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (12.05.2023)
Россия из-за потерь на фронте формирует новые воинские части – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь