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Валентина Чорна, редактор ленты

Сотрудничает с ФСБ и соратником Кадырова: экс-министру образования Табачнику сообщили о подозрении

підозра, СБУ, Дмитро Табачник
Фото: СБУ

Следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене.

Установлено, что он находится на прямой “связи” с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

— После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины. Он принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, — сообщили в СБУ.

По данным следствия, Табачник непосредственно выполнял задание Москвы по “переформатированию” образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора.

— Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие “мероприятия” предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким, — говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.

Совместно с Мурадом Саидовым, так называемым смотрящим от Кадырова за регионом, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники со складов местного агрохолдинга.

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более $2 млн.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Міносвіти, Російська агресія, СБУ
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