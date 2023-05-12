Сотрудничает с ФСБ и соратником Кадырова: экс-министру образования Табачнику сообщили о подозрении
Следователи СБУ разоблачили новые факты преступной деятельности экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене.
Установлено, что он находится на прямой “связи” с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.
— После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины. Он принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, — сообщили в СБУ.
По данным следствия, Табачник непосредственно выполнял задание Москвы по “переформатированию” образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора.
— Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие “мероприятия” предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким, — говорится в сообщении.
Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.
Совместно с Мурадом Саидовым, так называемым смотрящим от Кадырова за регионом, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники со складов местного агрохолдинга.
На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более $2 млн.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов