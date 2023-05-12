Силы обороны поразили 9 артиллерийских подразделений РФ на огневой позиции – Генштаб

Украинские защитники накануне нанесли удары по более чем 30 районам скопления российских оккупантов.

О результатах работы Сил обороны 12 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ нанесла авиация Сил обороны.

Кроме того, были уничтожены девять вражеских беспилотников разных типов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

11 пунктов управления,

19 районов сосредоточения живой силы,

один склад боеприпасов,

один склад горюче-смазочных материалов,

девять артиллерийских подразделений на огневой позиции,

одно средство противовоздушной обороны,

две важные цели врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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