Силы обороны поразили 9 артиллерийских подразделений РФ на огневой позиции – Генштаб
Украинские защитники накануне нанесли удары по более чем 30 районам скопления российских оккупантов.
О результатах работы Сил обороны 12 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ нанесла авиация Сил обороны.
Кроме того, были уничтожены девять вражеских беспилотников разных типов.
Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 11 пунктов управления,
- 19 районов сосредоточения живой силы,
- один склад боеприпасов,
- один склад горюче-смазочных материалов,
- девять артиллерийских подразделений на огневой позиции,
- одно средство противовоздушной обороны,
- две важные цели врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов