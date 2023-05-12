Тепло, без заморозков: погода в Украине на выходные
Выходные в Украине 13-14 мая будут теплыми, без заморозков.
Столбики термометров в течение дня будут показывать +17-24°.
Только 13 мая на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, будет немного свежее – +13-17°.
В Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20-22°.
Осадки
13 мая местами кратковременные дожди возможны на Западе, Севере и в Центре.
На Востоке и Юге – без осадков.
14 мая вероятность дождей будет меньше.
Покапать дождь может на Востоке, а также в Винницкой и Житомирской областях.
В столице в течение выходных осадков не ожидается.
Источник: Наталья Диденко
Фото: Наталья Диденко
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов