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Татьяна Забожко, редактор ленты

Тепло, без заморозков: погода в Украине на выходные

Весна, тепло

Выходные в Украине 13-14 мая будут теплыми, без заморозков.

Столбики термометров в течение дня будут показывать +17-24°.

Только 13 мая на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, будет немного свежее – +13-17°.

В Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20-22°.

Осадки

13 мая местами кратковременные дожди возможны на Западе, Севере и в Центре.

На Востоке и Юге – без осадков.

14 мая вероятность дождей будет меньше.

Покапать дождь может на Востоке, а также в Винницкой и Житомирской областях.

В столице в течение выходных осадков не ожидается.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

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