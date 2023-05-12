Тепло, без заморозков: погода в Украине на выходные

Выходные в Украине 13-14 мая будут теплыми, без заморозков.

Столбики термометров в течение дня будут показывать +17-24°.

Только 13 мая на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, будет немного свежее – +13-17°.

В Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20-22°.

Осадки

13 мая местами кратковременные дожди возможны на Западе, Севере и в Центре.

На Востоке и Юге – без осадков.

14 мая вероятность дождей будет меньше.

Покапать дождь может на Востоке, а также в Винницкой и Житомирской областях.

В столице в течение выходных осадков не ожидается.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.