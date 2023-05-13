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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Белом доме прокомментировали заявление Зеленского о контрнаступлении

В Белом доме прокомментировали заявление Зеленского о контрнаступлении
Фото: Getty Images

Решение о том, когда украинские военные пойдут в контрнаступление, принимает верховный главнокомандующий страны, и США относятся к этому со всем уважением.

Так прокомментировал позицию президента Владимира Зеленского относительно сроков контрнаступления координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является (верховным, – Ред.) главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать, — отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что это решение зависит от украинского руководства, “и мы это уважаем в полной мере”.

При этом Кирби подчеркнул, что США, вместе с партнерами, сосредоточены на обеспечении Украины инструментами для ведения борьбы, а также тренировками для украинских военных.

— Как я говорил ранее, мы предоставили подавляющее большинство тех видов возможностей, которые, по словам украинцев, требовались им для проведения наступательных операций весной, — продолжил представитель Белого дома.

Кирби сообщил, что в ближайшее время в Украину будут направлены дополнительно боеприпасы, в частности, для артиллерии.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку ВСУ еще ждут обещанное союзниками оружие.

Источник: Укринформ
Война в Украине, Владимир Зеленский, Джон Кірбі, США
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