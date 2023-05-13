У нас был единственный вариант, и это сработало: Залужный о начале вторжения РФ

Первыми действиями после полномасштабного вторжения России со стороны главнокомандующего ВСУ был контакт со всеми участками, где началась атака россиян.

Об этом генерал Валерий Залужный рассказал в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова Год за кадром. Генерал.

Журналист спросил, какими были приказы и действия Залужного после того, как началось вторжение.

— Я тебя разочарую, если ты ждешь, что с большим пафосом отдавались важные приказы. Пойми нас, военных, потому что для нас война и так шла, — сказал он.

Главнокомандующий говорит, что этот день ему запомнился двумя интересными моментами.

— Первый момент — то, что буквально, когда это все началось, я обзвонил каждого командующего, который отвечал за тот или иной участок. Или я ему говорил, что началось, а он мне — “я понял”. Или командующий мне докладывал о том, что уже какие-то действия начались, что он выполняет. Это было очень коротко. А я говорил — держись, ты знаешь, что делать, — сказал Залужный.

Второй момент, который запомнился украинскому генералу, это телефонный звонок в 05:00 утра 24 февраля 2022 года, от человека, который Валерию Залужному “был не очень приятен”.

— Звонок был из-за границы, и этот человек попросил у меня прощения. И это я запомнил. Далее началась обычная командирская работа, обычные командирские будни с бессонными ночами, — рассказал главнокомандующий.

Валерий Залужный на уточнение относительно того, кто именно ему звонил с извинениями, отказался раскрыть детали, но обещал, что расскажет об этом после победы.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинцам не стоит пренебрежительно относиться к Вооруженным силам Российской Федерации и недооценивать врага.

— Не нужно так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все же, они нанесли нам существенный вред и продолжают наносить его. Ежедневно гибнут наши люди. Но вместе с тем, нам необходимо было анализировать и предвидеть их будущий порядок действий, и каким-то образом готовиться к этому, — сказал он.

Валерий Залужный также добавил, что сравнивая Россию и Украину, очевидно, что РФ имеет преимущество по ресурсам, по площади, по количеству населения и тому подобное. Именно поэтому было принято украинскими войсками решение, которое бы позволило ослабить россиян в самом начале.

— Весь комплекс учений, который мы проводили, комплекс замыслов, который мы рассмотрели, натолкнули нас на мысль о том, что у нас есть единственный вариант, который может в данной ситуации сработать, и этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь, для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало. Мы вынуждены были даже за счет оставления определенной части территории вытягивать противника, оттягивать его тылы, оттягивать его резервы и просто-напросто жечь его, — сказал генерал.

Валерий Залужный также говорит, что россияне уничтожают все на своем пути, когда украинские военные придерживаются противоположной тактики, именно потому, что россияне – захватчики.

— Они идут, чтобы уничтожить наши дома, чтобы убить наших женщин, убить детей, сделать так, чтобы эта земля никогда не была плодородной. Вот такую тактику они используют. Хуже всего, что я знаю, что у них есть для этого возможности делать именно так. У нас несколько иная тактика и несколько иная стратегия. Тратить кучу боеприпасов для того, чтобы разрушить свою же собственную инфраструктуру, нам нет смысла.

Мы считаем каждый снаряд, каждую мину и каждую человеческую жизнь, поэтому стараемся действовать вот так. А они действуют, как орда, — сказал главнокомандующий.

Ранее Валерий Залужный рассказал, как в Вооруженных силах шла подготовка к полномасштабному вторжению Российской Федерации.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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