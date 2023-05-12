Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах

Журналисты установили имена 22 644 российских военных, погибших на войне в Украине.

Такие данные по открытым источникам собрали журналисты российской службы BBC совместно с изданием Медиазона и командой волонтеров.

В то же время аналитики отмечают, что общие потери армии России (то есть число тех, кто выбыл из строя из-за ранения или смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

Почти половина (10 230 человек) из тех людей, чью смерть удалось точно подтвердить, погибли за последние пять месяцев, с 1 декабря 2022 года.

Более половины (5 522) приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных и заключенных.

— Наибольшее количество потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. С декабря по меньшей мере 3 100 из них погибли при попытке штурма Соледара и Бахмута, — сообщили журналисты.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 12 мая 2023 года Россия потеряла по меньшей мере 197 670 военных с начала полномасштабной войны в Украине.

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