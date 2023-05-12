Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах

Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Журналисты установили имена 22 644 российских военных, погибших на войне в Украине.

Такие данные по открытым источникам собрали журналисты российской службы BBC совместно с изданием Медиазона и командой волонтеров.

В то же время аналитики отмечают, что общие потери армии России (то есть число тех, кто выбыл из строя из-за ранения или смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

Почти половина (10 230 человек) из тех людей, чью смерть удалось точно подтвердить, погибли за последние пять месяцев, с 1 декабря 2022 года.

Более половины (5 522) приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных и заключенных.

— Наибольшее количество потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. С декабря по меньшей мере 3 100 из них погибли при попытке штурма Соледара и Бахмута, — сообщили журналисты.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 12 мая 2023 года Россия потеряла по меньшей мере 197 670 военных с начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте также
Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На технику и восстановление: Бельгия направит €92 млн российских активов в помощь Украине
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах
Украина готова рассмотреть мирные планы других государств. Кулеба назвал условия
Дмитро Кулеба
В Минобороны Беларуси заявили об усилении границы танками
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах
єВідновлення: Кабмин работает над компенсациями для семей, которые восстановили жилье самостоятельно
Денис Шмигаль
Худшее для России только начинается: Данилов о попытках Кремля запугать украинцев
Олексій Данілов
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
Потери могут превышать 200 тыс.: СМИ обнародовали данные о погибших на войне оккупантах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь