єВідновлення: Кабмин работает над компенсациями для семей, которые восстановили жилье самостоятельно
Украинское правительство работает над предоставлением компенсации для семей, которые восстановили жилье самостоятельно.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Мы уже дали старт большой программе єВідновлення. Это денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Там, где можно восстановить дома, будем помогать с ремонтом. Речь идет о возможности получить до 200 тыс. грн на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг, — сказал он.
Шмыгаль добавил, что в отношении семей, которые сделали ремонт самостоятельно, правительство работает над решением предоставления им компенсаций, и соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления и профильным ведомствам.
По словам премьера, следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Он добавил, что над деталями этого проекта работают тоже.
По состоянию на сейчас украинцы по программе єВідновлення уже оформили 5 575 заявок на получение государственной помощи для восстановления поврежденного жилья.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов