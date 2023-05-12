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єВідновлення: Кабмин работает над компенсациями для семей, которые восстановили жилье самостоятельно

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украинское правительство работает над предоставлением компенсации для семей, которые восстановили жилье самостоятельно.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы уже дали старт большой программе єВідновлення. Это денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Там, где можно восстановить дома, будем помогать с ремонтом. Речь идет о возможности получить до 200 тыс. грн на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что в отношении семей, которые сделали ремонт самостоятельно, правительство работает над решением предоставления им компенсаций, и соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления и профильным ведомствам.

По словам премьера, следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Он добавил, что над деталями этого проекта работают тоже.

По состоянию на сейчас украинцы по программе єВідновлення уже оформили 5 575 заявок на получение государственной помощи для восстановления поврежденного жилья.

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Источник: Кабмин
Война в Украине, Денис Шмыгаль, Кабмин
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