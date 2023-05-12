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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов – Генштаб

Бої на фронті

Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 750 российских оккупантов.

По состоянию на 443-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 197 670 солдат.

Силы обороны Украины 11 мая сожгли пять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и столько же средств противовоздушной обороны.

Недосчитались захватчики 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также двух единиц специальной техники.

Кроме того, накануне были приземлены девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 12 мая 2023

  • личного состава – около 197 670 (+750),
  • танков ‒ 3 745 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 295 (+8),
  • артиллерийских систем – 3 068 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 559 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 312 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 636 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 970,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 996 (+12),
  • специальной техники – 393 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ТРО Медиа

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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