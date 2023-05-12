ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов – Генштаб
Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 750 российских оккупантов.
По состоянию на 443-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 197 670 солдат.
Силы обороны Украины 11 мая сожгли пять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и столько же средств противовоздушной обороны.
Недосчитались захватчики 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также двух единиц специальной техники.
Кроме того, накануне были приземлены девять беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 12 мая 2023
- личного состава – около 197 670 (+750),
- танков ‒ 3 745 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 7 295 (+8),
- артиллерийских систем – 3 068 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 559 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 312 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 636 (+9),
- крылатых ракет ‒ 970,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 996 (+12),
- специальной техники – 393 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ТРО Медиа
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов