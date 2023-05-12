ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов – Генштаб

Украинские военные за сутки уничтожили ориентировочно 750 российских оккупантов.

По состоянию на 443-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 197 670 солдат.

Силы обороны Украины 11 мая сожгли пять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и столько же средств противовоздушной обороны.

Недосчитались захватчики 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также двух единиц специальной техники.

Кроме того, накануне были приземлены девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 12 мая 2023

личного состава – около 197 670 (+750),

танков ‒ 3 745 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 7 295 (+8),

артиллерийских систем – 3 068 (+15),

реактивных систем залпового огня – 559 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 312 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 636 (+9),

крылатых ракет ‒ 970,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 996 (+12),

специальной техники – 393 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ТРО Медиа

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