Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов

російські окупанти
Фото: Getty Images

Вечером 13 мая в селе Республика вблизи Мариуполя Донецкой области в здании клуба раздался взрыв. Там обустроили свою “казарму” российские военные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Около 50 “хороших русских” стали рядом с Кобзоном на парад крейсера Москва, – написал он.

Андрющенко отметил, что ранее появилась информация о “задымлении” в селе Республика, куда ехали два десятка машин скорой помощи и где наблюдалось активное движение российских военных.

Читайте также
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Російський окупант

Позже информация о “прилете” в помещение сельского клуба, где разместилось большое количество окупантов, подтвердилась.

Петр Андрющенко добавил, что коллаборанты жалуются, что попадание в импровизированную казарму произошло из-за того, что “навели местные”.

– Просто Мариуполь и район – это Украина. Но оккупантам здесь сильно не рады, — говорит он.

Война в Украине, Взрыв, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киевской области работают силы ПВО: в ОВА предупредили о ракетной угрозе
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
В Тернополе раздаются взрывы во время воздушной тревоги
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Он уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Володимир Зеленський
Громко в Херсоне: в городе раздались взрывы
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь