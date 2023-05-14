Около полусотни погибших: вблизи Мариуполя “прилетело” в казарму оккупантов

Вечером 13 мая в селе Республика вблизи Мариуполя Донецкой области в здании клуба раздался взрыв. Там обустроили свою “казарму” российские военные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Около 50 “хороших русских” стали рядом с Кобзоном на парад крейсера Москва, – написал он.

Андрющенко отметил, что ранее появилась информация о “задымлении” в селе Республика, куда ехали два десятка машин скорой помощи и где наблюдалось активное движение российских военных.

Позже информация о “прилете” в помещение сельского клуба, где разместилось большое количество окупантов, подтвердилась.

Петр Андрющенко добавил, что коллаборанты жалуются, что попадание в импровизированную казарму произошло из-за того, что “навели местные”.

– Просто Мариуполь и район – это Украина. Но оккупантам здесь сильно не рады, — говорит он.

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