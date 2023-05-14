Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Громко в Херсоне: в городе раздались взрывы
Поздно вечером в Херсоне раздались взрывы.
Об этом пишут СМИ. Официальной информации на данный момент нет.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, что Россия наносит удары по Херсону каждый день. Так, 12 мая вражеская артиллерия нанесла удар по Херсону — “прилетело” в многоэтажку в Корабельном районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
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