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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко в Херсоне: в городе раздались взрывы

Громко в Херсоне: в городе раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Поздно вечером в Херсоне раздались взрывы.

Об этом пишут СМИ. Официальной информации на данный момент нет.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, что Россия наносит удары по Херсону каждый день. Так, 12 мая вражеская артиллерия нанесла удар по Херсону — “прилетело” в многоэтажку в Корабельном районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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