Первые шаги будут скоро: Зеленский о начале контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос итальянского журналиста о времени начала контрнаступления, отметив, что “первые шаги будут скоро”.

— Мы очень серьезно готовимся. Я знаю, что все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ. Но к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос (о сроках – Ред.), но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует, — сказал он во время встречи с представителями итальянских СМИ.

Кроме того, он добавил, что Украина готовится и контрнаступление будет.

– Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут скоро, – сказал он.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и начале контрнаступления не будет помогать Украине, а наоборот — будет мешать.

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