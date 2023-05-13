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РФ пыталась Кинжалом уничтожить ЗРК Patriot в Украине, считают в США – СNN

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

В США считают, что Россия пыталась уничтожить в Украине американский ЗРК Patriot с помощью ракеты Х-47 Кинжал , которую сбили над Киевом 4 мая.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из них, украинская ПВО выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

Они считают, что россияне перехватили сигналы с ЗРК Patriot и попытались уничтожить его.

Издание отмечает, что система Patriot имеет мощный радар для обнаружения входящих целей на большом расстоянии. В то же время радиолокационное излучение, необходимое для выявления угроз, “также позволяет врагу обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местонахождение”.

— По словам официальных лиц, существуют способы в определенной степени маскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли определить приблизительное местонахождение Patriot, — пишет автор публикации.

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6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинские защитники из ЗРК Patriot уничтожили Кинжал.

Источник: CNN
балістична ракета, Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, США
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