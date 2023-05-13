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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

”Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут

“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут

Бахмут Донецкой области весь в “тумане” от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать оборону ВСУ.

Воины мотопехотного батальона 24 ОМБр имени короля Даниила, которые обороняют Бахмут, показали эксклюзивные кадры горящего города.

– После короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов. Огонь артиллерии, ракеты и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом, — говорит командир подразделения Принц.

“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
“Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут

В сообщении говорится, что военные продолжают держать оборону Бахмута.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продвигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

Фото: 24 ОМБр имени короля Данила

Бахмут, Война в Украине, Російська агресія
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