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Илья Нежигай, редактор ленты

В Киеве после взрыва вспыхнул пожар на территории Александровской больницы

В Киеве после взрыва вспыхнул пожар на территории Александровской больницы
Фото: Depositphotos

В центре Киева прогремел взрыв на территории Александровской больницы.

Как пишут местные Telegram-каналы, взрыв произошел в Печерском районе столицы.

По предварительной информации, взорвалась машина скорой помощи, после чего начался пожар.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Официальных комментариев со стороны властей или правоохранителей пока не поступало.

Взрыв, Київ
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