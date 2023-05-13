Илья Нежигай, редактор ленты
В Киеве после взрыва вспыхнул пожар на территории Александровской больницы
В центре Киева прогремел взрыв на территории Александровской больницы.
Как пишут местные Telegram-каналы, взрыв произошел в Печерском районе столицы.
По предварительной информации, взорвалась машина скорой помощи, после чего начался пожар.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Официальных комментариев со стороны властей или правоохранителей пока не поступало.
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